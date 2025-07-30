Врач объяснил, как не набрать вес после диеты обратно

30 июля 2025, 16:19

Диетолог Пристанский: вес после диеты не вернется, если изменены привычки

Фото: istockphoto/jpfotograaf

Диета — то, чего многие боятся, а еще больший страх появляется из-за возвращения скинутого веса. Как быть, и есть ли варианты избавиться от лишнего веса навсегда?





Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что если прием пищи будет переполнен калорийностью, то тело начнет его сохранять в виде жира и дополнительных отложений на животе, поэтому нужно привыкнуть к порциям, которых придерживались во время диеты.





«С работой организма важен подсчет калорий, к которому быстро привыкаешь. Тем более сейчас огромное количество разнообразных приложений, которые в этом деле помогают. То есть все упирается в один фундаментальный базовый процесс — нельзя превышать собственный расход. Чем сильнее мы его превышаем, тем больше откладывается», — сказал он.

«Кто-то любит высокую калорийность, но активность тогда тоже значительно повышается. Здесь еще важна цель — набор, похудение или удержание веса», — объяснил диетолог.

«Нужно во время диеты менять пищевые паттерны, то есть привычки и мышление. Это должно идти именно от вашего организма, тогда вес не вернется», — пояснил Пристанский.