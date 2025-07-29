Диетолог рассказала об опасности любимого летнего десерта

29 июля 2025, 13:26

Диетолог Лазуренко: мороженое-пломбир поднимает уровень глюкозы в крови

Фото: istockphoto/Stopboxstudio

Среднестатистический россиянин за год съедает почти три с половиной килограмма мороженого, большую часть, конечно же, летом. По мнению специалистов, если говорить о пользе этого десерта, то обычный пломбир, без добавок и наполнителей, является самым альтернативным вариантом.





Врач диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко в беседе с «Радио 1» заявила, что польза пломбира преувеличена, ведь в нем содержатся не только быстрые углеводы, но и сахар.





«Это дешевый вариант энергии. К тому же там есть жир сливочного происхождения. Быстрые углеводы и жир — это способ утратить контроль и переесть, потому что мороженое имеет высокие цифры по калориям», — объяснила она.

«Увлекаться не стоит, потому что очень быстро поднимается уровень глюкозы, мы ощущаем комфорт насыщения, у нас выделяется определенное количество эндорфинов и серотонина. А за счет высокого подскока глюкозы резко выделяется поджелудочной инсулин, который потом также резко падает. Это агрессивные процессы», — сказала Лазуренко.