Диетолог объяснила, почему стоит сократить потребление жирной молочки

29 июля 2025, 17:04

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Молочные продукты — неотъемлемая часть рациона миллионов людей, особенно в России, где молоко, сыр, творог и кефир едят и пьют каждый день. Однако, по мнению директора НИЦ «Здоровое питание», гастроэнтеролога и диетолога Нурии Диановой, регулярное употребление жирной молочной продукции может нести серьёзные риски для здоровья.





Специалист рассказала Общественной службе новостей, что насыщенные жиры в составе молочной продукции — один из главных факторов, способствующих развитию заболеваний печени, включая рак. Особенно это актуально для людей старше 50 лет. Им рекомендуется либо полностью отказаться от жирной молочки, либо перейти на обезжиренные варианты с содержанием жира до 1,5%. В приоритете — растительные альтернативы, такие как соевое молоко или спреды на основе растительных масел.





«Я замечаю, что возрастные люди иногда страдают хроническими пищевыми токсикоинфекциями. И вот если есть какая-нибудь гемолитическая патогенная кишечная палочка или золотистый стафилококк, то в силу нарушения пристеночного переваривания на фоне дисбиоза развивается вторичная дисахаридазная недостаточность, из-за чего человек в целом будет плохо переносить молочку», — отметила она.

«Лактазная недостаточность может быть у каждого второго человека. Это неприятная штука, и она может проявиться не сразу. Если половинная мутация, то она может проявиться только спустя какое-то время, если что-то ее стриггерит. 45 лет усваивали лактозу, отравились и после этого уже не усваиваем», — объяснила эксперт.