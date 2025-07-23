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Диетолог рассказал, как организм сигнализирует о нехватке витаминов

Диетолог Пристанский: при нехватке витаминов организм посылает сигналы
Фото: iStock/Bet_Noire

Зачастую строгие ограничении в питании приводят к серьезным проблемам в организме. Но всегда ли диеты заканчиваются плохо, и как сделать процесс наиболее безопасным?



Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что диета — это не страшно, однако есть некоторые нюансы.

«Все упирается только в нашу калорийность. Единственная проблема, которая возникает у людей при самостоятельном похудении — нежелание считать. То есть нам достаточно единожды просчитать свое питание, потратив на это 15−20 минут собственного времени, и придерживаться этой калорийности. К этому привыкаешь, и разнообразие в еде никаким образом не теряется», — пояснил он.

Стол, по словам эксперта, всегда должен быть богат на жиры, белки, углеводы и макро- и микронутриенты, иначе организм начнет сигнализировать о каких-либо проблемах.

«Если мы говорим об энергии в течение дня, то за это отвечают углеводы. Жиры отвечают за смену настроения, поэтому если происходят эмоциональные качели, вероятно, организм сигнализирует об их нехватке. Также у мужчин частые позывы в туалет ночью являются первым признаком проблем с тестостероном. У женщин железодефицитные анемии вызывают выпадение волос, стресс, проблемы с питанием», — объяснил диетолог.
Анастасия Панченко

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