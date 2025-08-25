Диетолог рассказал о неожиданной пользе рыбных консервов

25 августа 2025, 16:40

Диетолог Павлюк: в рыбных консервах много кальция

Фото: iStock/Vladimir Mironov

25 августа считается днем консервной банки. Сейчас же консервы в нашей жизни вполне обиходная вещь.





Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что консервы часто рекомендуются в правильном питании.





«Например, есть рыбные консервы с костями — это хороший источник кальция для тех людей, которые не могут употреблять молочные продукты. Я рекомендую периодически включать такие консервы в рацион, потому что дома так рыбу, чтобы кости во рту рассасывались, мы не сможем приготовить», — объяснила она.

«Здесь важна технология приготовления консервов и добавок. Нужно смотреть на состав. Но, безусловно, еда, которую мы приготовили дома, полезнее, потому что мы сами выдерживали температуру, убирали в холодильник. Домашнее питание всегда полезнее»,— дополнила Павлюк.