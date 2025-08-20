Врач рассказала о вреде кофе на пустой желудок

20 августа 2025, 15:37

Гастроэнтеролог Ломова: Кофе на пустой желудок провоцирует гастрит

Фото: iStock/margouillatphotos

Кофе, соки и выпечку не стоит употреблять утром на голодный желудок. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Валерия Ломова.





Врач посоветовала на завтрак есть яйца, омлет, каши, авокадо и орехи, а пить лучше зелёный чай и отвар шиповника.





«Тем не менее, есть и продукты, которые могут принести вред желудку, если их употреблять натощак. Например, кофе стимулирует выработку соляной кислоты и раздражает слизистую, что провоцирует изжогу и риск гастрита. Лучше пить его после еды», — рассказала Ломова в беседе с Life.ru.