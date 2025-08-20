Врач рассказала о вреде кофе на пустой желудок
Гастроэнтеролог Ломова: Кофе на пустой желудок провоцирует гастрит
Кофе, соки и выпечку не стоит употреблять утром на голодный желудок. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Валерия Ломова.
Врач посоветовала на завтрак есть яйца, омлет, каши, авокадо и орехи, а пить лучше зелёный чай и отвар шиповника.
«Тем не менее, есть и продукты, которые могут принести вред желудку, если их употреблять натощак. Например, кофе стимулирует выработку соляной кислоты и раздражает слизистую, что провоцирует изжогу и риск гастрита. Лучше пить его после еды», — рассказала Ломова в беседе с Life.ru.
Она также добавила, что хлеб и выпечка на завтрак приводят к резкому росту инсулина и способствуют набору веса. Утром не стоит употреблять соки , фрукты и кисломолочные продукты.
По словам Ломовой, утренний приём пищи запускает пищеварительные процессы, а при регулярных завтраках снижается риск образования камней в желчном пузыре.