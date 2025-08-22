Нутрициолог назвала продукты, способные вывести шлаки из организма

22 августа 2025, 15:01

Нутрициолог Бурлакова: Арбуз способствует детоксикации организма

Фото: iStock/ilietus

Организм после летнего периода нуждается в детоксикации. Вывести шлаки из организма поможет арбуз. Об этом рассказала нутрициолог Ольга Бурлакова.





По словам эксперта, арбузы являются отличным средством для очищения организма. Эта ягода может не только выводить шлаки, но и способствует детоксикации и нормализации веса.





«Арбуз следует употреблять отдельно от других продуктов — не ранее чем через полтора часа после приёма пищи и за полтора часа до следующего приёма пищи», — отметила Бурлакова в беседе с Life.ru.