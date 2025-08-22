Нутрициолог назвала продукты, способные вывести шлаки из организма
Нутрициолог Бурлакова: Арбуз способствует детоксикации организма
Организм после летнего периода нуждается в детоксикации. Вывести шлаки из организма поможет арбуз. Об этом рассказала нутрициолог Ольга Бурлакова.
По словам эксперта, арбузы являются отличным средством для очищения организма. Эта ягода может не только выводить шлаки, но и способствует детоксикации и нормализации веса.
«Арбуз следует употреблять отдельно от других продуктов — не ранее чем через полтора часа после приёма пищи и за полтора часа до следующего приёма пищи», — отметила Бурлакова в беседе с Life.ru.
Она также посоветовала на период очищения потреблять меньше соли, а также жирных и сладких продуктов, чтобы не снижать эффективность детоксикации.
По словам Бурлаковой, для выведения шлаков из организма полезно пить травяные чаи из зверобоя, ромашки, мяты, мелиссы и шиповника. Такие напитки богаты антиоксидантами и другими полезными веществами, которые способствуют очищению организма.