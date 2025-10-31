Диетолог раскрыла пользу овсянки

31 октября 2025, 15:52

Диетолог Русакова: Овсяная каша помогает контролировать уровень холестерина

Фото: iStock/Arx0nt

Овсяная каша является полезным продуктом, который благоприятно сказывается на здоровье. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.





Она подчеркнула, что речь идет об овсянке долгой варки, а не о крупе быстрого приготовления.





«Как и у других продуктов, у овсянки есть свои плюсы и минусы. Из положительных сторон — она является источником клетчатки, которая нормализует пищеварение и помогает контролировать уровень холестерина», — рассказала Русакова «Вечерней Москве».

