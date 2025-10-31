Диетолог раскрыла пользу овсянки
Диетолог Русакова: Овсяная каша помогает контролировать уровень холестерина
Овсяная каша является полезным продуктом, который благоприятно сказывается на здоровье. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.
Она подчеркнула, что речь идет об овсянке долгой варки, а не о крупе быстрого приготовления.
«Как и у других продуктов, у овсянки есть свои плюсы и минусы. Из положительных сторон — она является источником клетчатки, которая нормализует пищеварение и помогает контролировать уровень холестерина», — рассказала Русакова «Вечерней Москве».
В овсянке содержатся антиоксиданты, снижающие риски преждевременного старения и развития некоторых заболеваний.
В свою очередь детский врач-эндокринолог и диетолог «СМ-Клиника» для детей, к. м. н. Оксана Михалева отметила в беседе с «Газетой.Ru», что родители часто включают в рацион детей продукты, которые серьёзно вредят растущему организму: йогурты, коктейли, творожные массы и глазированные сырки.
«Как правило, в подавляющем большинстве таких продуктов содержится большое количество сахара, консервантов, ароматизаторов и других добавок. Такие продукты не приносят пользы, особенно детям с лишним весом. Лучше выбирать натуральные молочные продукты без подсластителей», — уточнила Михалева.
Кроме того, вред детскому организму наносят фруктовые соки и сладкие напитки. Из-за их употребления возрастает риск ожирения и диабета. Лучше детям давать воду или молоко.
Врач добавила, что из детского рациона стоит исключить готовые завтраки и сладости. Их можно заменить на обычную кашу с фруктами или мюсли. Тем не менее не нужно полностью ограждать ребёнка от сладкого, важно лишь соблюдать меру.