Врач рассказала, почему не усваивается витамин D

Врач Сережина: при нарушении желчеотделения витамин D не попадает в кровь
Витамин D может не попадать в кровь при нарушении желчеотделения. Об этом предупредила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.
Она пояснила, что витамин D является жирорастворимым прогормоном, к которому есть рецепторы во всех клетках организма. Он поддерживает иммунитет, является профилактикой возникновения депрессии, а также оказывает положительное влияние на усвоение кальция и формирование костной ткани.
«Для его нормального всасывания необходима эмульгация с участием желчи. Но если желчеотделение нарушено, витамин D не попадает в кровь, как бы регулярно его ни принимали», — сказала Сережина в разговоре с «Известиями».
Эксперт посоветовала «тренировать» желчеотделение продуктами с высоким содержанием полезных жиров, физической активностью и препаратами, стимулирующими отток.
В свою очередь врач-нутрициолог Екатерина Гузман рассказала «Газете.Ru», что для восполнения витамина D в организме стоит включать в рацион жирную морскую рыбу, яйца и печень трески и сардины.
«Лосось, скумбрия, сельдь, сардины и тунец — самые богатые источники витамина D. Печень трески, помимо витамина D, богата и омега-3 жирными кислотами. Рыбий жир — вообще классический концентрированный источник витамина», — уточнила Гузман.
Восполнить дефицит витамина D также помогут яичный желток и грибы, особенно шиитаке и вешенки, заключила врач.