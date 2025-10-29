Врач рассказала, почему не усваивается витамин D

29 октября 2025, 19:45

Врач Сережина: при нарушении желчеотделения витамин D не попадает в кровь

Фото: iStock/yulka3ice

Витамин D может не попадать в кровь при нарушении желчеотделения. Об этом предупредила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.





Она пояснила, что витамин D является жирорастворимым прогормоном, к которому есть рецепторы во всех клетках организма. Он поддерживает иммунитет, является профилактикой возникновения депрессии, а также оказывает положительное влияние на усвоение кальция и формирование костной ткани.





«Для его нормального всасывания необходима эмульгация с участием желчи. Но если желчеотделение нарушено, витамин D не попадает в кровь, как бы регулярно его ни принимали», — сказала Сережина в разговоре с «Известиями».

«Лосось, скумбрия, сельдь, сардины и тунец — самые богатые источники витамина D. Печень трески, помимо витамина D, богата и омега-3 жирными кислотами. Рыбий жир — вообще классический концентрированный источник витамина», — уточнила Гузман.