Диетолог рассказал, сколько мороженого можно съесть без вреда для фигуры

11 июня 2026, 12:54

Диетолог Пристанский: мороженое — это сплошные углеводы

Фото: iStock/VeselovaElena

Всемирный день мороженого, который отмечается 10 июня, подарил повод поговорить о главном летнем десерте. Можно ли есть его каждый день? Почему после мороженого хочется ещё сладкого? B сколько порций можно позволить себе в жаркий день?





Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что мороженое не стоит считать полноценным приёмом пищи.





«Это больше источник углеводов. Что касается суточной нормы, то здесь всё зависит от индивидуальной калорийности. Средняя женщина тратит около 1800 килокалорий в день. Одна порция мороженого "тянет" примерно на 300 килокалорий. Можете съесть шесть штучек, но ничего особенно полезного не получите», — сказал он.

«Если патологически у человека не хватает белка, у него высокий кортизол, ему часто хочется чего-нибудь вкусненького. Лучше не замещать белковую пищу десертами, иначе можно потерять важный "строительный материал" для тела и гормонов», — отметил Пристанский.