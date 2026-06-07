Нутрициолог рассказала, как правильно отказаться от сладкого

07 июня 2026, 07:18

Врач Бирюкова посоветовала постепенно снижать количество сладкого в рационе

Фото: iStock/karandaev

Врач-нутрициолог, гастроэнтеролог и гепатолог Светлана Бирюкова рассказала, как правильно отказаться от сладкого. Об этом пишет РИА Новости.