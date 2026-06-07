Нутрициолог рассказала, как правильно отказаться от сладкого
Врач-нутрициолог, гастроэнтеролог и гепатолог Светлана Бирюкова рассказала, как правильно отказаться от сладкого. Об этом пишет РИА Новости.
Снижение потребления сахара следует осуществлять постепенно, избегая резких ограничений. Одной из распространенных ошибок является слишком долгое время между приемами пищи. Врач подчеркнула, что игнорирование этих рекомендаций может вызвать раздражительность, внутреннее напряжение, проблемы со сном и постоянное чувство тревоги.
Специалист рекомендовала не просто исключать десерты и сладкие напитки, но и составлять сбалансированный рацион, включающий белки, сложные углеводы и клетчатку. В каждом основном приеме пищи должны присутствовать белки, такие как яйца, рыба, мясо, творог или бобовые, сложные углеводы, например, крупы, цельнозерновой хлеб или картофель, а также достаточное количество клетчатки, основным источником которой являются овощи, отметила нутрициолог.
Особое внимание Бирюкова уделила важности полноценного завтрака. Например, вместо кофе с круассаном лучше выбрать яйца с цельнозерновым хлебом и овощами, творог с орехами и ягодами или кашу с добавлением белка. Такой завтрак помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови и снижает риск возникновения тяги к сладкому в течение дня, пояснила эксперт.
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