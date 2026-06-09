Диетолог дала рекомендации п питанию в жару

09 июня 2026, 19:17

Диетолог Дианова: сладкие газировки не утоляют жажду в жару

Фото: iStock/Mariia Skovpen

Летом из-за жаркой погоды днем часто нет аппетита, а в вечернее время сильный голод приводит к перееданию. Диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова дала рекомендации по питанию в жару.