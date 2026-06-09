Диетолог дала рекомендации п питанию в жару
Летом из-за жаркой погоды днем часто нет аппетита, а в вечернее время сильный голод приводит к перееданию. Диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова дала рекомендации по питанию в жару.
В разговоре с Общественной Службой Новостей она отметила, что употребление большого количества пищи перед сном грозит набором лишнего веса, инсулинорезистентностью, ухудшением работы ЖКТ и ранним старением. Также отрицательно на здоровье сказывается любовь россиян к летним шашлыкам, алкоголю, квасу и сладким газированным напиткам, которые не утоляют жажду, но провоцируют развитие различных заболеваний.
В жаркую погоду диетолог посоветовала пить больше чистой и минеральной воды, не пропускать приемы пищи, а в случае отсутствия аппетита можно перекусить орехами, фруктами или легким салатом. Обязательно включать в рацион зелень, овощи, ягоды, нежирный творог и сыр. При этом важно соблюдать условия хранения продуктов, чтобы избежать отравлений.
При этом старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко объяснил в беседе с RT, что летом готовые блюда, молочные продукты, мясо, рыбу и салаты нельзя оставлять при комнатной температуре дольше двух часов. По его словам, на жаре безопасное время для хранения некоторых продуктов может составлять не более одного часа.
Он также порекомендовал не оставлять кастрюлю свежеприготовленного супа на плите «до полного остывания». Лучше поставить ее в холодную воду или разлить еду по контейнерам и как можно быстрее убрать в холодильник.
В случае поездок продукты лучше всего перевозить в холодильнике, а при его отсутствии лучше всего брать с собой сухие снеки, а также целые овощи и фрукты.
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