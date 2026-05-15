«Главная сила»: Диетолог раскрыла неожиданное влияние клубники на организм
Диетолог Павлюк: клубника защищает клетки мозга
Антиоксиданты, фитоэстрогены, защита сосудов — список полезных свойств клубники звучит внушительно. Однако не всё, как говорят специалисты, стоит принимать за чистую монету.
Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рассказала о полезных свойствах любимого летнего десерта.
«Клубника содержит большое количество антиоксидантов. Это одно из главных её полезных свойств. Именно антиоксиданты делают её ценной для профилактики когнитивных нарушений и защиты клеток мозга», — сказала она.
По словам эксперта, в клубнике также имеются биологически активные компоненты, в том числе фитоэстрогены. Они могут поддерживать женское здоровье.
«Но важно не переоценивать эту ягоду: по содержанию биофлавоноидов и эстрогеноподобных веществ клубника не является лидером. Она полезна, но для серьёзной гормональной поддержки нужны другие продукты», — пояснила Павлюк.
Она добавила, что благодаря биофлавоноидам клубника полезна для сосудов и сердца.
«Клубника отлично работает как часть разнообразного рациона. Её главная сила — антиоксиданты и поддержка мозга», — резюмировала диетолог.