«Главная сила»: Диетолог раскрыла неожиданное влияние клубники на организм

15 мая 2026, 12:15

Диетолог Павлюк: клубника защищает клетки мозга

Антиоксиданты, фитоэстрогены, защита сосудов — список полезных свойств клубники звучит внушительно. Однако не всё, как говорят специалисты, стоит принимать за чистую монету.





Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рассказала о полезных свойствах любимого летнего десерта.





«Клубника содержит большое количество антиоксидантов. Это одно из главных её полезных свойств. Именно антиоксиданты делают её ценной для профилактики когнитивных нарушений и защиты клеток мозга», — сказала она.

«Но важно не переоценивать эту ягоду: по содержанию биофлавоноидов и эстрогеноподобных веществ клубника не является лидером. Она полезна, но для серьёзной гормональной поддержки нужны другие продукты», — пояснила Павлюк.

«Клубника отлично работает как часть разнообразного рациона. Её главная сила — антиоксиданты и поддержка мозга», — резюмировала диетолог.