Диетолог назвала пять губительных последствий употребления фастфуда
Серьезные риски для здоровья при регулярном употреблении блюд быстрого питания озвучила главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. Ее слова цитирует РИА Новости.
По словам специалиста, частое включение фастфуда в рацион может спровоцировать ряд негативных последствий для организма. Среди них — сердечно-сосудистые заболевания, артериальная гипертензия, раннее развитие сахарного диабета второго типа и нарушение липидного обмена. Кроме того, как известно, такая пища приводит к ожирению.
Стародубова подчеркнула, что бургеры и аналогичные блюда не стоит есть ежедневно. Даже если человек очень любит фастфуд, включать такие продукты в меню можно лишь эпизодически и только при отсутствии медицинских противопоказаний.
