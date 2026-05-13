Диетолог назвала пять губительных последствий употребления фастфуда

Диетолог Стародубова: частое употребление фастфуда приводит к сахарному диабету
Фото: istockphoto/monticelllo

Серьезные риски для здоровья при регулярном употреблении блюд быстрого питания озвучила главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. Ее слова цитирует РИА Новости.



По словам специалиста, частое включение фастфуда в рацион может спровоцировать ряд негативных последствий для организма. Среди них — сердечно-сосудистые заболевания, артериальная гипертензия, раннее развитие сахарного диабета второго типа и нарушение липидного обмена. Кроме того, как известно, такая пища приводит к ожирению.

Стародубова подчеркнула, что бургеры и аналогичные блюда не стоит есть ежедневно. Даже если человек очень любит фастфуд, включать такие продукты в меню можно лишь эпизодически и только при отсутствии медицинских противопоказаний.

