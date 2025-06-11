Россиянам объяснили, из-за чего они могут лишиться земельного участка
Юрист Рыбченко: россиян могут лишить земельного участка за его неиспользование
Владельцам земельных участков грозит выдача предписания, наложение штрафа и даже возможное изъятие земли в случае их неиспользования. Об этом риске агентству «Прайм» сообщил руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.
Российское правительство утвердило перечень конкретных признаков, по которым участок будет считаться неиспользуемым. Данное постановление вступит в силу 1 сентября.
К таким признакам относится:
- захламление или загрязнение отходами более половины площади;
- отсутствие построенного и оформленного здания или сооружения в течение пяти лет;
- отсутствие построенного и зарегистрированного индивидуального жилого дома в течение семи и более лет на участке под ИЖС;
- наличие на участке разрушенных зданий (без крыши, стен, окон или стекол);
- занятость более половины площади участка для садоводства/огородничества сорняками высотой свыше метра.
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При выявлении неиспользования гражданину будет направлено предписание об устранении нарушений.
Как уточнил Рыбченко, за неисполнение требований предусмотрен административный штраф. Его размер составляет от 1% до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей.
Если же предписание будет проигнорировано, это может привести к изъятию участка.