Опубликованы новые данные о пенсиях госслужащих
По состоянию на 1 апреля 2025 года, средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих в России составил 36,2 тысячи рублей в месяц. Эти данные были опубликованы Социальным фондом, пишет РИА Новости.
Согласно информации фонда, работающие федеральные государственные служащие получают в среднем 36 934 рубля, в то время как неработающие пенсионеры из этой категории получают 36 120 рублей в месяц.
Кроме того, ранее сообщалось, что средний размер надбавки к пенсии для государственных гражданских служащих при выходе на страховую пенсию по стажу и достижении необходимого стажа по выслуге лет составляет почти 15 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что средняя пенсия в России на начало 2025 года достигла 23 175 рублей за месяц.
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