Опубликованы новые данные о пенсиях госслужащих

11 июня 2025, 07:09

Средняя пенсия госслужащих составляет чуть более 36 тысяч рублей в месяц

Фото: iStock/mars58

По состоянию на 1 апреля 2025 года, средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих в России составил 36,2 тысячи рублей в месяц. Эти данные были опубликованы Социальным фондом, пишет РИА Новости.