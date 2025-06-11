Над городами России взошла редкая «клубничная» Луна

11 июня 2025, 03:04

Фото: iStock/abhisheklegit

Над Россией появилось редкое астрономическое явление — «клубничная луна», необычные кадры которой активно распространяются пользователями социальных сетей. Видеозаписи и фото уникального восхода луны с характерным красноватым оттенком публикуют разные Telegram-каналы, включая SHOT и Mash.