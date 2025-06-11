Над городами России взошла редкая «клубничная» Луна
Над Россией появилось редкое астрономическое явление — «клубничная луна», необычные кадры которой активно распространяются пользователями социальных сетей. Видеозаписи и фото уникального восхода луны с характерным красноватым оттенком публикуют разные Telegram-каналы, включая SHOT и Mash.
Это завораживающее полнолуние станет в 2025 году самым низким за последние 18 лет. В следующий раз его можно будет наблюдать в 2043 году.
Спутник Земли в этот момент располагается над горизонтом ниже обычного, что и придает ему специфический «клубничный» или красноватый цвет. Своей полной фазы луна должна достигнуть утром 11 июня (в 10:44 по московскому времени).
Ученые объясняют эффект «клубничной» или «кровавой» луны ее полным погружением в тень Земли. Атмосферные частицы планеты в этом случае преимущественно пропускают длинные красные лучи спектра, окрашивающие лунный диск в характерные тона.
Однако июньское полнолуние имеет столь романтическое название не только из-за красноватого «цвета» луны в этот период. Оно указывает, что начали зреть клубника и земляника. Раньше так определяли, что наступила идеальная пора для сбора дикой ягоды.
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