Россиян предупредили о страшной опасности детского ожирения
Диетолог Гинзбург: детское ожирение разрушает эндокринную и гормональную системы
В России около 20% детей страдают от лишнего веса. По данным Минздрава, у 6–8% из них (а это около 1,5 млн человек) диагностировано ожирение.
Доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «Радио 1» заявил, что ожирение среди детей является большой проблемой. Помимо физического вреда, оно вызывает массу психологических недугов.
«Такие дети часто оказываются изгоями, они порицаются родителями в том числе. Все начинается с пирожка, конфетки, которые запрещают, а ребенок считывает это как нелюбовь», — объяснил эксперт.
По словам врача, ожирение в детском возрасте нарушает формирование сердечно-сосудистой системы, головного мозга, когнитивных функций, эндокринной и гормональной систем.
«Ожирение в детстве переходит в ожирение во взрослом возрасте, это предшествующий фактор. Проблемой нужно заниматься многопланово — с помощью деликатной психологической работы, диетологии, двигательной активности», — сказал Гинзбург.
Он отметил, что при работе с детским ожирением важно быть бережным, потому что любое стрессогенное воздействие вызовет отторжение, срыв и обратный результат.
«Люди, склонные к лишнему весу, должны относиться к своей жизни как к профессии — следить за питанием, заниматься спортом. А взрослым на собственном примере необходимо показывать детям, как важно здоровье», — подчеркнул диетолог.