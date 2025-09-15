Россиян предупредили о страшной опасности детского ожирения

15 сентября 2025, 13:41

Диетолог Гинзбург: детское ожирение разрушает эндокринную и гормональную системы

Фото: istockphoto/Pawel Kajak

В России около 20% детей страдают от лишнего веса. По данным Минздрава, у 6–8% из них (а это около 1,5 млн человек) диагностировано ожирение.





Доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «Радио 1» заявил, что ожирение среди детей является большой проблемой. Помимо физического вреда, оно вызывает массу психологических недугов.





«Такие дети часто оказываются изгоями, они порицаются родителями в том числе. Все начинается с пирожка, конфетки, которые запрещают, а ребенок считывает это как нелюбовь», — объяснил эксперт.

«Ожирение в детстве переходит в ожирение во взрослом возрасте, это предшествующий фактор. Проблемой нужно заниматься многопланово — с помощью деликатной психологической работы, диетологии, двигательной активности», — сказал Гинзбург.

«Люди, склонные к лишнему весу, должны относиться к своей жизни как к профессии — следить за питанием, заниматься спортом. А взрослым на собственном примере необходимо показывать детям, как важно здоровье», — подчеркнул диетолог.