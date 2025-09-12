Врач объяснила, как отличить сезонную ОРВИ от осенней аллергии

12 сентября 2025, 13:21

Аллерголог Лапа: сезонное ОРВИ отличается от аллергии повышенной температурой

Фото: istockphoto/FujiCraft

Осень — это время, когда природа меняет свои краски, а погода — температуру. Многие из нас наслаждаются золотыми листьями и прохладным воздухом, однако для некоторых людей этот период может быть связан с аллергическими реакциями.





Врач-аллерголог, иммунолог Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» заявила, что в осенний период бодрствует широкий спектр аллергенов, которых нужно остерегаться.





«Я всегда говорю, что нужно сходить к аллергологу и определить, на что у вас аллергия. Дальше есть симптоматическое лечение по протоколам», — сказала эксперт.

«Вы с аллергией можете жить. Это реакция вашего организма на плесень, на цветы. Поэтому основная задача — подавить гиперреакцию иммунной системы при лечении. Выявить ее с доктором, а потом использовать различные методы лечения. А ОРВИ — это бактериальная инфекция, присоединение вирусов», — объяснила врач.