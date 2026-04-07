Диетолог рассказала, как правильно выходить из поста

Диетолог Королева: в первые дни после поста не стоит есть жирное мясо и сыры
Великий пост длился 48 дней. В этом году он заканчивается 11 апреля, а 12 апреля — Пасха. За это время организм отвык от животного белка, яиц, молока и мяса. Резкий возврат к привычному столу может стать ударом по ЖКТ, иммунитету и даже когнитивным функциям.
Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королёва в беседе с «Радио 1» объяснила, как выйти из поста правильно и что должно быть на пасхальном столе.
«Мы сейчас подходим к финишу всего периода воздержания от тех продуктов, которые в период поста не используются в рационе. Для того чтобы правильно выйти из поста, безусловно, надо использовать определённые правила для себя, потому как весь пост мы были без источников полноценного белка животного происхождения», — сказала она.
По словам Королёвой, организм прошёл естественный цикл детоксикации, и теперь важно не разрушить достигнутое. Она предупреждает: первая неделя после поста — не время для копчёностей, колбас и копчёных сыров.
«Можно рыбу, курицу отварную, но не копчёности и не колбасные изделия. Даже копчёные сыры нельзя, потому что эти продукты достаточно тяжелы для того чистого функционального желудочно-кишечного тракта, которым вы его сделали, пройдя путь в семь недель», — предупредила диетолог.
Королева посоветовала начинать с рыбы, морепродуктов и отварной птицы, а жирное, жареное и обработанное мясо отложить минимум на несколько дней.