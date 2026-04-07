Диетолог раскрыл главный секрет полезной каши
Диетолог-эндокринолог, кандидат медицинских наук Олег Ирышкин объяснил, как выбрать полезную крупу. Эксперт телеканала «Доктор» отметил, что она может улучшить здоровье или навредить ему. Об этом пишет «Лента.ру».
По словам специалиста, главный критерий полезности каши — степень обработки зерна. Сильно очищенное и измельчённое усваивается быстрее, но теряет пользу для контроля веса и уровня сахара.
Ирышкин подчеркнул, что вредных каш не существует, но у каждой крупы есть свои показания и противопоказания. Например, грубые овсяные хлопья, требующие долгой варки, полезны при диабете или ожирении. Они медленно усваиваются и надолго сохраняют сытость. Каша быстрого приготовления резко повышает уровень глюкозы, из-за чего голод возвращается уже через полчаса.
Это правило работает для всех круп. Грубый продукт медленнее всасывается в кишечнике, поскольку ферментам требуется время для расщепления сложных структур.
При выборе важно учитывать состояние желудочно-кишечного тракта. Как отметил эндокринолог, грубые овсяные хлопья не подходят при обострении гастрита, изжоге или панкреатите. В таких случаях нужны мягкие каши быстрого приготовления — они обволакивают и не травмируют слизистую.
