Диетолог рассказала, кому стоит отказаться от куличей на Пасху

07 апреля 2026, 12:12

Диетолог Подчиненова: людям с целиакией рекомендуется отказаться от кулича

Людям с индивидуальной непереносимостью глютена (целиакией) и аллергией на белок коровьего молока стоит отказаться от традиционных куличей на Пасху. Об этом сообщила в разговоре с ТАСС врач-эндокринолог и диетолог, заместитель директора по научной работе Института медицины и медицинских технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) Дарья Подчиненова.