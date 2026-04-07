Диетолог рассказала, кому стоит отказаться от куличей на Пасху
Людям с индивидуальной непереносимостью глютена (целиакией) и аллергией на белок коровьего молока стоит отказаться от традиционных куличей на Пасху. Об этом сообщила в разговоре с ТАСС врач-эндокринолог и диетолог, заместитель директора по научной работе Института медицины и медицинских технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) Дарья Подчиненова.
Эксперт рекомендовала пациентам с целиакией выбирать куличи, приготовленные из безглютеновой муки, например, рисовой. Врач подчеркнула, что современные диетологи стремятся избегать классификации продуктов на «полезные» и «вредные». Если в рационе человека достаточно овощей, фруктов, молочных продуктов, сложных углеводов, белков и жиров, а также он ведет активный образ жизни, пасхальные угощения не окажут негативного влияния на его здоровье.
Роскачество рекомендовало россиянам съедать не более двух яиц и трех кусков кулича в день. Во время Пасхи важно обращать внимание на рацион, чтобы избежать дискомфорта из-за чрезмерного потребления куличей и яиц.
