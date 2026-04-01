Диетолог назвала продукты, которые не стоит есть во время ОРВИ

Диетолог Русакова: Во время ОРВИ стоит отказаться от кофе и жирного мяса
Бобовые, жирное мясо, а также крепкий чай и кофе следует исключить из рациона во время ОРВИ. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.
Она пояснила, что во время болезни нельзя не перегружать систему пищеварения. Прежде всего диетолог порекомендовала отказаться от жирных сортов мяса, рыбы, а также наваристых бульонов, жареной и копченой пищи.
«Кроме того, на время болезни есть смысл исключить из меню бобовые и отруби. Стоит помнить, что раздражать воспаленную слизистую горла, усугубляя болевые симптомы, могут также крепкий чай, кофе и чрезмерно кислые продукты», — отметила Русакова в разговоре с Москвой 24.Она также призвала во время простуды не есть белый хлеб, сладости, выпечку и отказаться от сладких газированных напитков. Эти продукты нарушают работу кишечника, иммунной системы и провоцируют рост условно-патогенной микрофлоры.