Диетолог назвала продукты, которые не стоит есть во время ОРВИ

01 апреля 2026, 17:53

Диетолог Русакова: Во время ОРВИ стоит отказаться от кофе и жирного мяса

Бобовые, жирное мясо, а также крепкий чай и кофе следует исключить из рациона во время ОРВИ. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.





Она пояснила, что во время болезни нельзя не перегружать систему пищеварения. Прежде всего диетолог порекомендовала отказаться от жирных сортов мяса, рыбы, а также наваристых бульонов, жареной и копченой пищи.





«Кроме того, на время болезни есть смысл исключить из меню бобовые и отруби. Стоит помнить, что раздражать воспаленную слизистую горла, усугубляя болевые симптомы, могут также крепкий чай, кофе и чрезмерно кислые продукты», — отметила Русакова в разговоре с Москвой 24.