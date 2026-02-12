Диетолог рассказала, как сделать блины менее калорийными и полезными

12 февраля 2026, 10:53

Диетолог Дианова: чтобы блин стали полезными, нужно изменить рецептуру

Фото: iStock/NataliPopova

Масленица — древний праздник с многочисленными обычаями. В этом она отмечается с с 16 по 22 февраля. Главные атрибуты праздника — это, конечно же, круглые и румяные блины. Однако, всем известно, что очень тяжело остановиться на одном или двух, а съесть целую стопку — опасно для здоровья и фигуры.





Врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» отметила, что возможно повлиять на саму структуру блинов, изменив рецептуру.





«Стоит заменить молоко на растительные альтернативы, потому что в молоке есть трансжиры и насыщенные жиры. А это неполезная история про сердечно-сосудистые заболевания. Второй момент — мука. Пшеничная мука высшего сорта легко поднимается, потому что в ней много клейковины — глютена, но если мы хотя бы 20% добавим цельнозерновой, ржаной, нутовой, то это даст невероятное количество растительного белка», — сказала эксперт.

Фото: iStock/AnnaPustynnikova

«Главное, чтобы это было не турбо-сахарное что-то. Можно арахисовую пасту или тыквенный урбеч, греческий йогурт», — посоветовала Нурия.