«Сгущенное молоко, мед, шоколад, варенье»: Россиянам рассказали, с чем нельзя есть блины
Хирург Умнов: Блины с сырыми фруктами могут привести к вздутию живота
На Масленицу не стоит есть блины с овощами и фруктами, поскольку такое сочетание может вызвать тяжесть и вздутие в животе. Об этом предупредил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
Он пояснил, что для переваривания овощей, фруктов и теста необходимы разные ферменты, которые мешают друг другу. Эксперт порекомендовал притушить овощи, а фрукты съесть отдельно, через час-два.
«Сладости — сгущенное молоко, мед, шоколад, варенье — также относятся к тяжелым начинкам. В сочетании с жирными блинами это много быстрых углеводов, а значит — резкий скачок сахара в крови. При неумеренном употреблении это не просто лишние калории, а прямая дорога к инсулинорезистентности», — сказал Умнов «Газете.Ru».
Эксперт добавил, что блины вредно есть с алкоголем, поскольку это чревато тяжелым похмельем, а также повышением риска обострения гастрита или панкреатита. Умнов посоветовал заменять жирные начинки для блинов более полезными, а запивать их морсом, сбитнем или горячим чаем без сахара.
В свою очередь специалист в области РПП, нутрициолог Ольга Ромашина отметила в беседе с Москвой 24, что самыми вредными начинками для блинов являются сгущенка и шоколадная паста.
«Основная опасность сгущенки и шоколадной пасты — в высоком содержании сахара, который способствует быстрому набору веса и повышает уровень глюкозы в крови, увеличивая риск развития диабета. Шоколадные пасты к тому же содержат трансжиры, которые негативно влияют на сердечно-сосудистую систему», — пояснила специалист.
При этом самыми полезными начинками для блинов являются творог, сыр адыгейский или моцарелла, ягоды и фрукты, которые можно подсластить медом.