«Придет богатство»: Россиянам рассказали, как гадать на блинах в Масленичную неделю

Масленицу в России в этом году отмечают с 16-го по 22 февраля. К празднику в разных районах Москвы и Подмосковья подготовили яркие и насыщенные программы.





Куратор музейно-этнографического пространства «Соляной амбар» в Коломенском Кремле Дмитрий Балтухин в беседе с «Радио 1» рассказал, что Масленица до принятия Христианства воспринималась как победа тепла над холодом и тьмой.





«В домах готовили специальную масленичную соль, которую разбрасывали прямо в первый понедельник по углам для того, чтобы отпугнуть тёмные холодные силы и поскорее закликать весну. Масленичная неделя — это запасной вариант для тех, кто не успел погадать на Святки. Можно узнать будущее по блинам: если соленый — вкусишь горесть, если сладость — радость, если попадется острый, то, значит, ждут яркие ощущения, если пустой — вероятно, ничего особенного не произойдет, если попадется блин с фасолью или горошиной, то придет большое богатство», — поделился эксперт.

«Считалось, что именно первый блинок, который чаще всего не получается, необходимо вынести в красный угол дома, аккуратно положить рядом с дощечкой, накрыть его тряпочкой. Он будет отдан незримым предкам, покровителям рода. Это принесет году благословение», — объяснил Балтухин.