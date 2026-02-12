«Заповедный разгуляй»: Приокско-Террасный заповедник приглашает на Масленицу
В Приокско-Террасном государственном природном биосферном заповеднике в Серпухове отметят Масленицу. Как рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, 21 февраля там состоится программа «Заповедный разгуляй».
Мероприятия посвятят не только широкой Масленице, но и 47-летию с момента присвоения заповеднику статуса Биосферного резервата.
В программе праздника – «Заповедный забег», квест «Экологическая спартакиада», мастер-классы, соревнования, викторины, кроссворды, ребусы, загадки и задания на тему экологии.
Помимо этого, состоятся творческая встреча с писателем Анной Вербовской и познавательная дегустация с медовым сомелье Иваном Козярским.
Гостей заповедника также пригласят на уличные гуляния с играми, забавами и чаепитием.
Праздник начнётся в 11 часов. Подробная информация и регистрация на мероприятие – на сайте.
Перед приездом в заповедник следует ознакомьтесь с правилами его посещения.
