Диетолог рассказала, как жвачка может помочь в борьбе с лишним весом

Диетолог Павлюк: жвачка после еды помогает бороться с лишним весом
23 сентября считается днем жевательной резинки. По словам специалистов, эта привычка помогает не только освежить дыхание, но и оказывает благоприятное воздействие на организм.
Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что жевательная резинка может быть не только безвредной, но и полезной, если соблюдать простые правила. Ключевое условие — использовать ее как гигиеническое средство после еды.
«Жвачка считается допустимой после еды в течение 10–15 минут. В этом случае она помогает удалить остатки пищи и может играть уберечь от кариеса», — отмечает эксперт.
По ее словам, важным условием является состав и наличие сахара в нем. Также стоит обращать внимание на индивидуальную реакцию на ароматизаторы и красители. Самая неожиданная польза жвачки — контроль веса.
«Есть данные, что жвачка помогает снижать вес. Когда мы встаем из-за стола, не полностью насытившись, можно пожевать жвачку, и чувство насыщения приходит. Это работает благодаря тому, что фаза насыщения наступает примерно через 20 минут после начала приема пищи. Жвачка помогает «прожить» этот промежуток, не тянясь за добавкой», — объяснила она.
Собеседница добавила, что, несмотря на нулевую калорийность этого продукта, во всем главное — умеренность, и если жвачку использовать 1–2 раза в день после приема пищи, то она принесет только пользу.