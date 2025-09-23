Диетолог рассказала, как жвачка может помочь в борьбе с лишним весом

23 сентября 2025, 18:27

Диетолог Павлюк: жвачка после еды помогает бороться с лишним весом

Фото: istockphoto/Diy13

23 сентября считается днем жевательной резинки. По словам специалистов, эта привычка помогает не только освежить дыхание, но и оказывает благоприятное воздействие на организм.





Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что жевательная резинка может быть не только безвредной, но и полезной, если соблюдать простые правила. Ключевое условие — использовать ее как гигиеническое средство после еды.





«Жвачка считается допустимой после еды в течение 10–15 минут. В этом случае она помогает удалить остатки пищи и может играть уберечь от кариеса», — отмечает эксперт.



«Есть данные, что жвачка помогает снижать вес. Когда мы встаем из-за стола, не полностью насытившись, можно пожевать жвачку, и чувство насыщения приходит. Это работает благодаря тому, что фаза насыщения наступает примерно через 20 минут после начала приема пищи. Жвачка помогает «прожить» этот промежуток, не тянясь за добавкой», — объяснила она.