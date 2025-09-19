Россиян предупредили об опасности быстрого потребления пищи

19 сентября 2025, 16:24

Диетолог Мухина: время принятия пищи должно составлять 35-40 минут

Фото: iStock/vaaseenaa

Принимать пищу необходимо маленьким кусочками и не торопясь. Об этом рассказала врач-диетолог Марият Мухина.





Она пояснила, что маленькими кусочками есть намного вкуснее, небольшой размер пищи позволяет сохранить вкусовые эмоции. В норме время обеда должно составлять 35-40 минут.





«Условно берём на обед — 200 г овощей и 150 г белкового продукта. Это может быть мясо или рыба. Средняя порция — 350 г, или 35 раз по 10 г. На каждый из этих небольших приёмов тратим 60 секунд», — рассказала Мухина в разговоре с RT.

«Больше половины (54%) респондентов признались: они хотели бы отказаться от привычки спонтанно покупать «вкусняшки», так как это сильно увеличивает их расходы. Еще 10% хотели бы заменить эту еду на что-то более полезное, потому что чаще всего такими продуктами становятся сладости (42%) и готовые блюда — роллы, пицца и паста», — говорится в материале.