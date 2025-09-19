Россиян предупредили об опасности быстрого потребления пищи
Диетолог Мухина: время принятия пищи должно составлять 35-40 минут
Принимать пищу необходимо маленьким кусочками и не торопясь. Об этом рассказала врач-диетолог Марият Мухина.
Она пояснила, что маленькими кусочками есть намного вкуснее, небольшой размер пищи позволяет сохранить вкусовые эмоции. В норме время обеда должно составлять 35-40 минут.
«Условно берём на обед — 200 г овощей и 150 г белкового продукта. Это может быть мясо или рыба. Средняя порция — 350 г, или 35 раз по 10 г. На каждый из этих небольших приёмов тратим 60 секунд», — рассказала Мухина в разговоре с RT.
Она добавила, что у человека пищеварительный процесс начинается уже в слюне. А при быстром заглатывании пищи не наступает насыщение и образуется пищевой комок в желудке, который долго и сложно переваривается.
Тем временем «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования сервиса еды KOLOBOX и финансового маркетплейса «Сравни» пишет, что каждый пятый россиянин ежемесячно тратит на еду более 40% своего дохода, а каждый десятый оставляет в продуктовых не менее 50 тысяч рублей.
«Больше половины (54%) респондентов признались: они хотели бы отказаться от привычки спонтанно покупать «вкусняшки», так как это сильно увеличивает их расходы. Еще 10% хотели бы заменить эту еду на что-то более полезное, потому что чаще всего такими продуктами становятся сладости (42%) и готовые блюда — роллы, пицца и паста», — говорится в материале.
При этом 54% опрошенных балуют себя вкусной едой, чтобы развлечься и повысить настроение, а 26% совершают импульсивные покупки под влиянием акций и скидок.