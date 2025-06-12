Диетолог рассказала, какие продукты должны быть летом в каждом приеме пищи

12 июня 2025, 13:33

Диетолог Мойсенко: овощи должны быть летом в каждом приеме пищи

Фото: iStock/AnaBGD

Лето — период, когда аппетит снижается, и организм требует легкой пищи. Кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной и интегративной медицины Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» заявила, что в питании летом обязательно должно быть много овощей.









«Лучше свежие. В замороженных меньше витаминов и полезных веществ. Овощи хранят в себе большое количество калия и магния. Советую сельдерей, щавель, шпинат — пусть это будет большое количество зелени, которые мы можем сорвать с грядки», — сказала она.

«Овощи — это основа необходимых микроэлементов, витаминов. Они должны быть на столе буквально в каждый приём пищи. И если у нас три- четыре приёма пищи в течение летнего периода, то овощи должны быть всегда. Кладите в салаты больше укропа, петрушки, кинзы, салатных листьев. Редис на сегодняшний день содержит сильнейшие антиоксиданты и полифенол», — посоветовала Мойсенко.