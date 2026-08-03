Врач объяснил, чем опасны вечерние тренировки
Врач Кондрахин: вечерние тренировки могут вызвать гипертоническую болезнь
Вечерние тренировки опасны для организма и способны привести к гипертонической болезни, а также сбоям в мозговом или сердечном кровообращении. Об этом заявил врач общей практики, кардиолог Андрей Кондрахин.
По его словам, которые приводит издание «Абзац», человек к вечеру устает — это нормальное состояние организма, и заставлять его нагружаться физически вредно. Тренировка после работы дополняет психоэмоциональное напряжение.
«Эта совокупность влияет на сердечно-сосудистую систему, которая в один прекрасный момент может просто не выдержать. Возникнет риск получить гипертоническую болезнь, острые нарушения мозгового или сердечного кровообращения», — предупредил Кондрахин.Люди, заставляющие себя трудиться над фигурой вечером и думающие, что тем самым они улучшают здоровье, на самом деле изнашивают организм. Наиболее эффективны занятия спортом в диапазоне с 12 до 18 часов. В более позднее время активность и способность восстанавливаться снижаются, заключил специалист.