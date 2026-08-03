Нарколог объяснил, как просто проверить себя на алкогольную зависимость дома

03 августа 2026, 06:28

Нарколог Казанцев: Длительность хранения алкоголя в баре может указать на алкоголизм

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Есть простые признаки, по которым можно заподозрить у себя зависимость от спиртного. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на психиатра-нарколога и психотерапевта Алексея Казанцева.