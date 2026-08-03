Нарколог объяснил, как просто проверить себя на алкогольную зависимость дома
Есть простые признаки, по которым можно заподозрить у себя зависимость от спиртного. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на психиатра-нарколога и психотерапевта Алексея Казанцева.
Главный, самый легкий и быстрый тест, по словам врача, — это время, которое купленный алкоголь проводит в домашнем баре. Если бутылка не задерживается и выпивается сразу же, либо если частота употребления заметно растёт, это повод насторожиться. Такие сигналы являются основными прогностическими маркерами.
Второй важный индикатор — переход к опохмелению после долгого распития спиртного и появление при этом провалов в памяти о событиях, происходивших в состоянии опьянения. Также «тревожным звоночком» служит неадекватное или агрессивное поведение даже после малых доз алкоголя, о котором человек потом не помнит.
Заметив у себя один из признаков, гражданин должен обратиться к клиническому психологу или психотерапевту, чтобы выяснить истинные причины пристрастия — возможно, алкоголь используется для снятия тревоги. Врач подберёт литературу и даст рекомендации, как справиться с ситуацией.
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