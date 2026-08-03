Эксперт назвала признаки опасных БАДов при заказе в интернете

03 августа 2026, 09:02

Эксперт Ходанович: Некачественные БАДы могут вызвать анафилактический шок

Фото: iStock/Prostock-Studio

Генеральный директор сервиса Pharmedu Татьяна Ходанович предупредила: сомнительные биодобавки способны спровоцировать тяжёлую аллергическую реакцию вплоть до анафилактического шока. Перед покупкой стоит проверить маркировку, документы и репутацию продавца.