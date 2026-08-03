Эксперт назвала признаки опасных БАДов при заказе в интернете
Генеральный директор сервиса Pharmedu Татьяна Ходанович предупредила: сомнительные биодобавки способны спровоцировать тяжёлую аллергическую реакцию вплоть до анафилактического шока. Перед покупкой стоит проверить маркировку, документы и репутацию продавца.
В беседе с Life.ru специалист посоветовала использовать приложение «Честный знак». Оно позволяет отсканировать код на упаковке и узнать сведения о товаре. Нечитаемая маркировка, ошибка при проверке или информация о предыдущем сканировании кода должны насторожить покупателя. Ещё один важный пункт — свидетельство о государственной регистрации. Продавец обязан разместить сведения о нём в карточке товара. Номер СГР можно сверить с реестром Евразийского экономического союза. Декларация соответствия вместо такого свидетельства указывает, что продукт может относиться к иной категории, а не к БАДам.
Подозрения должна вызвать и слишком низкая стоимость. Производство безопасной добавки требует расходов на сырьё, исследования и оформление документов. Перед заказом полезно изучить рейтинг магазина, число выполненных заказов и отзывы. Жалобы на необычный вкус, отсутствие эффекта или различия с оригинальной упаковкой могут говорить о риске покупки контрафакта.
БАДы назначают как дополнительный источник витаминов, минералов, аминокислот, пищевых волокон и других веществ, которых может не хватать в рационе. Их могут рекомендовать при несбалансированном питании, повышенных физических или умственных нагрузках, в периоды восстановления после болезней, а также при подтверждённом дефиците отдельных нутриентов.
Некоторые добавки применяют для поддержания определённых функций организма — например, витамин D и кальций для здоровья костей, железо при подтверждённом железодефиците, омега-3 как дополнение к рациону при недостатке рыбы. Однако необходимость, дозировку и длительность приёма желательно обсуждать с врачом, особенно при хронических заболеваниях, беременности или приёме лекарств.
Важно помнить, что БАДы не являются лекарствами и не должны заменять полноценное питание или лечение. Они не предназначены для самостоятельной терапии серьёзных заболеваний. При симптомах болезни необходимо обратиться к врачу, а добавки выбирать только у проверенных продавцов, обращая внимание на регистрацию, маркировку и состав.
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