Диетолог рассказала о пользе любимой летней ягоды

Диетолог Королева: свежей малины стоит есть не более двух чашек в день

Дачный сезон открыт, погода радует солнцем и теплом, а значит, скоро на столах появится свежая малина. Сколько грамм можно съесть, чтобы получить пользу? И можно ли употреблять вкуснейшую летнюю ягоду бездумно?





Специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что двух чашек свежей малины (300–400 грамм) в день достаточно.





«Даже половину килограмма можно съесть, разделив на два-три приёма, потому как это сезонный продукт. Зимой мы малину не сможем найти на рынке в качестве источника всех полезных составляющих. В ней содержатся биофлавоноиды и антиоксиданты», — сказала она.

«Зимняя привозная малина не обладает теми же свойствами, что летняя. Поэтому наслаждаться сезоном нужно сполна, но в рамках разумного. Не пытайтесь заменить ею весь рацион. И помните: ягода — это десерт и удовольствие, а не таблетка от ожирения», — резюмировала Королева.