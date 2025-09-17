Достижения.рф

Поиски россиянки, которая ушла в лес за ягодами, завершились трагедией

64-летнюю женщину, пропавшую в лесу под Режом, нашли мертвой
Фото: Istock/Kerkez

В деревне Крутиха Режевского района Свердловской области нашли тело 64-летней Галины Помазкиной.



Женщина ушла в лес за ягодами и не вернулась. Её тело обнаружили в лесу. На место происшествия выехали родственники. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Журналисты URA.RU запросили комментарий в пресс-службе областного СУ СКР и у поисковиков отряда «ЛизаАлерт». Однако ответ ещё не поступил. Галина Помазкина пропала 6 сентября. В её поисках участвовали более ста человек: волонтёры, местные жители и сотрудники полиции. Поиски проходили в сложных природных условиях.

Ольга Щелокова

