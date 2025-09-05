Насильник инсценировал самоубийство и выживал в бегах на ягодах и дождевой воде

05 сентября 2025, 21:43

В Испании поймали беглого преступника, инсценировавшего самоубийство

Фото: iStock/YakobchukOlena

В Испании арестовали 36-летнего британца Джеймса Клэчера, который на протяжении двух лет скрывался от правосудия, инсценировав собственную смерть. Об этом сообщает Sky News.