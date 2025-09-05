Насильник инсценировал самоубийство и выживал в бегах на ягодах и дождевой воде
В Испании арестовали 36-летнего британца Джеймса Клэчера, который на протяжении двух лет скрывался от правосудия, инсценировав собственную смерть. Об этом сообщает Sky News.
В 2022 году Клэчер оказался в центре громкого судебного разбирательства – его обвинили в изнасиловании двух женщин. Однако вскоре он исчез: его автомобиль был найден заброшенным недалеко от холмов в шотландском округе Аргайл-энд-Бьют, а внутри обнаружили якобы предсмертную записку. Полиция прочесывала местность, но тела не нашла. Вскоре следователи заподозрили, что «самоубийство» было подстроено.
Расследование длилось два года. В мае 2024 года Клэчера задержали на пляже в Испании. На допросах он заявил, что действительно скрывался в дикой местности, питался ягодами и пил дождевую воду, а затем с помощью случайных попутчиков и велосипедов добрался до Франции, а потом – до Испании.
В последней он устроился на работу с помощью местного жителя, который не знал о его прошлом. Однако из-за страха быть опознанным Клэчер планировал бежать в Марокко – и не успел.
Сейчас он депортирован обратно в Великобританию, где его ждёт возобновление уголовного дела.
Читайте также: