«Отказ от спиртного: Диетолог назвала хорошее решение для быстрого похудения

Диетолог Дианова: При отказе от алкоголя можно быстрее похудеть
Отказ от алкоголя поможет быстрее скинуть вес. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.
Она пояснила, что спиртные напитки очень калорийны и часто содержат большое количество углеводов. Фактически, по словам эксперта, употребляя алкоголь, человек получает «пустые» калории.
«С учетом того, что мало кто пьет спиртное по 100 миллилитров, если умножить количество калорий на объем бутылки, получается большой объем калорий, которые поступают в организм без еды. Поэтому отказ от спиртного — хорошее решение для похудения», — уточнила Дианова в разговоре с «Вечерней Москвой».
Диетолог добавила, что отказ от алкоголя также положительно сказывается на здоровье. Так, после приема спиртных напитков жир откладывается в тканях печени и приводит к алкогольному жировому стеатозу. А в дальнейшем могут возникнуть гепатит и цирроз.
При этом Дианова призвала не ждать быстрого похудения в случае отказа от алкоголя. Это должно быть лишь частью стратегии по снижению веса, заключила эксперт.