«Отказ от спиртного: Диетолог назвала хорошее решение для быстрого похудения

04 мая 2026, 13:59

Диетолог Дианова: При отказе от алкоголя можно быстрее похудеть

Фото: iStock/Dacharlie

Отказ от алкоголя поможет быстрее скинуть вес. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.





Она пояснила, что спиртные напитки очень калорийны и часто содержат большое количество углеводов. Фактически, по словам эксперта, употребляя алкоголь, человек получает «пустые» калории.





«С учетом того, что мало кто пьет спиртное по 100 миллилитров, если умножить количество калорий на объем бутылки, получается большой объем калорий, которые поступают в организм без еды. Поэтому отказ от спиртного — хорошее решение для похудения», — уточнила Дианова в разговоре с «Вечерней Москвой».