Диетолог рассказала, полезен ли на самом деле чай с медом

15 августа 2025, 18:41

Диетолог Дианова: чай с медом не несет пользы

Фото: istockphoto/gpointstudio

Говорят, что горячий чай с медом может вылечить от многих вирусных и простудных заболеваний. Так ли это на самом деле?





Врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» заявила, что в меде практически нет целебный свойств, однако раньше его в совокупности с другими продуктами использовали в народной медицине.





«Биологически активные вещества в микродозах, действительно, содержатся в меде. Но оно работает в совокупности с другими натуральными травами, настойками. Эффект плацебо никто не отменял», — сказала она.



«Если мы кладем мед в горячий чай или заворачиваем в тесто, то только сохраняется аромат и пряность, но никакой пользы не остается. Просто тот же сахар. Это больше психология и вкус, который тоже важен», — объяснила эксперт.