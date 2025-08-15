Диетолог рассказала, полезен ли на самом деле чай с медом
Говорят, что горячий чай с медом может вылечить от многих вирусных и простудных заболеваний. Так ли это на самом деле?
Врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» заявила, что в меде практически нет целебный свойств, однако раньше его в совокупности с другими продуктами использовали в народной медицине.
«Биологически активные вещества в микродозах, действительно, содержатся в меде. Но оно работает в совокупности с другими натуральными травами, настойками. Эффект плацебо никто не отменял», — сказала она.
По словам эксперта, мед — это дорогой продукт, несущий столько же калорий, сколько и сахар, и там не стоит искать сверхпользы.
«Если мы кладем мед в горячий чай или заворачиваем в тесто, то только сохраняется аромат и пряность, но никакой пользы не остается. Просто тот же сахар. Это больше психология и вкус, который тоже важен», — объяснила эксперт.
Она посоветовала до запрета или разрешения употреблять продукт посоветоваться с врачом, ведь мед может вызывать аллергические реакции и другие недуги.