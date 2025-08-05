Главный диетолог Подмосковья Пичугина рассказала, кому полезна и вредна дыня
Дыня – очень полезный сочный плод, однако необходимо правильно выбирать и употреблять его. Об этом сообщила главный внештатный специалист диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина.
Дыня на 90% состоит из воды. Она содержит 35 ккал на 100 г продукта и богата витаминами и минералами. Например, в ней есть кремний – строительный материал для нервных волокон, кобальт, нормализующий обмен веществ, фолиевая кислота, которая восстанавливает иммунитет, поддерживает работу сердца и сосудов. Есть и витамины группы В для работы сердечно-сосудистой, нервной и пищеварительной систем. Также дыня – природный антиоксидант, замедляющий процессы старения.
«Взрослому здоровому человеку можно употребить 300-500 граммов дыни, разделив на две – три порции в течение дня и в промежутках между основными приёмами пищи. Детям можно давать дыню с двух лет. При этом начинать надо с 20 граммов и следить за реакцией. Всего же детям в зависимости от возраста можно есть от 20 до 100 граммов дыни в день», – пояснила Пичугина.Специалист предупредила, что не стоит есть дыню вместе с молочными и кисломолочными продуктами, газировкой и алкоголем. Такое сочетание вызовет расстройство пищеварения. Кроме того, дыня обладает мочегонными свойствами, и лучше отказаться от неё перед сном.
Воздержаться от дыни диетолог посоветовала людям с обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта, аллергией и индивидуальной непереносимостью. При сахарном диабете, беременности и грудном вскармливании лучше проконсультироваться с лечащим врачом.