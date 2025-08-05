Главный диетолог Подмосковья Пичугина рассказала, кому полезна и вредна дыня

05 августа 2025, 16:38

оригинал Фото: Istock / ablokhin

Дыня – очень полезный сочный плод, однако необходимо правильно выбирать и употреблять его. Об этом сообщила главный внештатный специалист диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина.





Дыня на 90% состоит из воды. Она содержит 35 ккал на 100 г продукта и богата витаминами и минералами. Например, в ней есть кремний – строительный материал для нервных волокон, кобальт, нормализующий обмен веществ, фолиевая кислота, которая восстанавливает иммунитет, поддерживает работу сердца и сосудов. Есть и витамины группы В для работы сердечно-сосудистой, нервной и пищеварительной систем. Также дыня – природный антиоксидант, замедляющий процессы старения.

«Взрослому здоровому человеку можно употребить 300-500 граммов дыни, разделив на две – три порции в течение дня и в промежутках между основными приёмами пищи. Детям можно давать дыню с двух лет. При этом начинать надо с 20 граммов и следить за реакцией. Всего же детям в зависимости от возраста можно есть от 20 до 100 граммов дыни в день», – пояснила Пичугина.