Нутрициолог раскрыла, кому опасно употреблять клетчатку

12 августа 2025, 14:15

Диетолог Писарева: при заболеваниях ЖКТ стоит аккуратно употреблять клетчатку

Фото: istockphoto /piotr_malczyk

Клетчатка — важный компонент нашего рациона, который может принести как пользу, так и некоторые неприятные последствия. Какие виды клетчатки существуют и как правильно включать их в питание, чтобы избежать негативных эффектов, в беседе с «Радио 1» рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.







«Несомненно, клетчатка, ещё ее называют пищевыми волокнами, полезна для нашего организма и необходима. Клетчатка существует растворимая и нерастворимая. Растворимая — это, например, овощи-фрукты, то есть более лёгкая. Нерастворимая — это бобовые, орехи», — пояснила эксперт.

«Есть также и противопоказания по поводу употребление клетчатки. Например, если вы пьёте мало воды, употребляете большое количество клетчатки, она может вызывать запоры. Для людей, у кого есть обострение, например, язвы, колиты, какие-то другие желудочно-кишечные заболевания, стоит быть тоже аккуратным с количеством употребления клетчатки. Не стоит давать слишком большую на организм нагрузку», — посоветовала диетолог.