Фитнес-эксперт раскрыл главное правило питания

08 августа 2025, 13:05

Фитнес-тренер Милославский: в питании главное соблюдать калории

Фото: istockphoto / Liudmila Chernetska

Известное правило «не есть после шести» на самом деле не имеет научного обоснования для гарантированного похудения, сообщил фитнес-тренер Станислав Милославский в интервью «Татар-информу».





Отвечая на вопрос о реальной пользе этого ограничения, Милославский объяснил, что основа снижения веса заключается в принципе энергобаланса.





«Все сводится к энергобалансу. Мы должны потреблять меньше, чем тратим. Вот и вся суть», — отметил эксперт.

«Если убрать ужин на 500 ккал, то за день получится дефицит в 500 ккал. Вот и причина, по которой человек начинает худеть», — уверен фитнес-тренер.