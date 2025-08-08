Фитнес-эксперт раскрыл главное правило питания
Известное правило «не есть после шести» на самом деле не имеет научного обоснования для гарантированного похудения, сообщил фитнес-тренер Станислав Милославский в интервью «Татар-информу».
Отвечая на вопрос о реальной пользе этого ограничения, Милославский объяснил, что основа снижения веса заключается в принципе энергобаланса.
«Все сводится к энергобалансу. Мы должны потреблять меньше, чем тратим. Вот и вся суть», — отметил эксперт.По его словам, правило «не есть после шести» является лишь одним из способов уменьшить общую калорийность рациона. Оно работает не из-за того, что люди отказываются от вечерней еды, а потому, что пропускают один прием пищи, тем самым снижая количество калорий.
«Если убрать ужин на 500 ккал, то за день получится дефицит в 500 ккал. Вот и причина, по которой человек начинает худеть», — уверен фитнес-тренер.Однако Милославский предостерег от бездумного следования этому правилу, особенно в современных условиях. Он отметил, что для многих еда является важным источником удовольствия и способом расслабиться после тяжелого дня. Главное, по словам тренера, — это общий контроль калорий, а не время приема пищи или строгие ограничения по продуктам.