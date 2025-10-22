Офтальмолог опроверг эффективность народных методов при близорукости у детей

22 октября 2025, 17:05

Фото: istockphoto / standret

Компрессы, прогревания и массаж глаз не помогают предотвратить развитие близорукости у детей. Об этом «Известиям» рассказал врач-офтальмолог, офтальмохирург клиники «Медицина» (академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Сино Гозиев.





По его словам, популярные народные методы не имеют научного подтверждения и не влияют на развитие или замедление миопии. Он подчеркнул, что такие способы, как прогревания горячими камнями, компрессы или массаж глаз, не оказывают эффекта и не защищают зрение.



Гозиев отметил, что на здоровье глаз действительно влияют освещенность рабочего места, продолжительность зрительной нагрузки и своевременная коррекция зрения очками или линзами, подобранными индивидуально. Особую группу риска составляют дети, которые проводят много времени за гаджетами, особенно при наследственной предрасположенности к миопии.



Эксперт напомнил, что эффективной профилактической мерой является ежедневное пребывание на свежем воздухе не менее полутора-двух часов. Если близорукость уже выявлена, офтальмология предлагает доказанные методы контроля: специальные очки, замедляющие развитие миопии, ночные ортокератологические линзы и терапию низкодозными атропиновыми каплями. Аппаратное лечение может применяться только по назначению врача.

«Таким образом, в вопросах здоровья глаз следует полагаться не на мифы, а на методы с подтвержденной эффективностью», — подытожил Гозиев.