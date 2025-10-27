Врач раскрыла блюдо, которое помогает справиться с простудой

27 октября 2025, 16:06

Терапевт Хакимова: куриный бульон помогает снять воспаление при простуде

Фото: Медиасток.рф

Куриный бульон содержит множество полезных веществ, которые помогают снять воспаление при простуде. Об этом рассказала терапевт клиники CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Хакимова.





По её словам, это блюдо помогает при обезвоживании и поддерживает иммунитет.





«Бульон содержит легкоусвояемые белки, аминокислоты, витамины (особенно группы B), железо и минералы, необходимые для иммунной системы. Из аминокислот организм создает защитные вещества иммуноглобулины, необходимые в борьбе с простудными заболеваниями», — пояснила Хакимова в беседе с «Газетой.Ru».

«Осенью в рацион желательно включать побольше цельнозерновых: это и цельнозерновой хлеб, и орехи, и каши. Такие продукты являются ценным источником растительной клетчатки, прекрасно питают организм полезными веществами, и после них долго сохраняется чувство сытости», — рассказала эксперт.