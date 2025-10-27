Врач раскрыла блюдо, которое помогает справиться с простудой
Терапевт Хакимова: куриный бульон помогает снять воспаление при простуде
Куриный бульон содержит множество полезных веществ, которые помогают снять воспаление при простуде. Об этом рассказала терапевт клиники CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Хакимова.
По её словам, это блюдо помогает при обезвоживании и поддерживает иммунитет.
«Бульон содержит легкоусвояемые белки, аминокислоты, витамины (особенно группы B), железо и минералы, необходимые для иммунной системы. Из аминокислот организм создает защитные вещества иммуноглобулины, необходимые в борьбе с простудными заболеваниями», — пояснила Хакимова в беседе с «Газетой.Ru».
Она добавила, что куриный бульон помогает разжижить мокроту, ослабляет боль в горле, а его пар может способствовать уменьшению заложенности носа.
Самым полезным является бульон, приготовленный из цельной курицы с добавлением моркови, лука, перца и сельдерея, заключила терапевт.
В свою очередь врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва заявила Общественной Службе Новостей, что осенью важно есть продукты с высоким содержанием клетчатки, сложных углеводов, полезных жиров и аминокислот триптофана.
«Осенью в рацион желательно включать побольше цельнозерновых: это и цельнозерновой хлеб, и орехи, и каши. Такие продукты являются ценным источником растительной клетчатки, прекрасно питают организм полезными веществами, и после них долго сохраняется чувство сытости», — рассказала эксперт.
Она добавила, что клетчатка очистит организм от шлаков и токсинов, улучшит работу пищеварительной системы и поддержит метаболизм, что важно для сохранения иммунного статуса и крепкого здоровья на перспективу зимнего сезона.
Королева посоветовала сократить употребление жирных продуктов и сладостей в осенний период.