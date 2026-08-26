Диетолог рассказала, сколько можно съесть арбуза без вреда для здоровья

26 августа 2026, 14:03

Диетолог Мойсенко: арбузы и дыни нельзя есть каждый день

Фото: iStock/nito100

Споры о пользе и вреде бахчевых ведутся каждое лето. С одной стороны, это натуральный продукт, который невозможно подделать, — настоящий дар природы. С другой стороны, бесконтрольное поедание сочной мякоти ложкой прямо из половинки плода оборачивается отеками и нарушением обмена веществ.





Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» установила строгую «норму потребления» для здоровых людей и дала четкие рекомендации, как не превратить радость от сезона в лечение по осени.





«Мы не отрицаем ни один натуральный продукт. Нельзя подделать арбуз — мы точно знаем, что в нем нет пальмового масла. Бахчевые созрели сами, солнышко помогало, эта особая сладость и неповторимый вкус являются огромным плюсом», — сказала она.

«Есть суточная доза — до 500 граммов суммарно (либо дыни, либо арбуза). Это мое назначение как врача, контролирующего людей с нарушением обмена веществ. Я не советую покупать бахчевые на ежедневной основе. Приобщайтесь к природе, пользуйтесь ее дарами, но умеренно, осторожно, с оглядкой. Получайте удовольствие, но помните, что всему есть своя мера», — резюмировала Мойсенко.