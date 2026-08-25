Диетолог назвала продукты, которые помогут справиться с осенней сонливостью

25 августа 2026, 19:40

Диетолог Залетова: жирная рыба поможет справиться с осенней сонливостью

Фото: iStock/Sasithorn Phuapankasemsuk

Осенняя сонливость является нормальной физиологической реакцией организма на изменение внешних условий. Справиться с ней помогут тыквенные семечки, шпинат и жирная рыба. Об этом рассказала заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.





В разговоре с Москвой 24 эксперт пояснила, что из-за сокращения светового дня часто появляется ощущение разбитости, желание спать днем и общая вялость. Скорректировать такое состояние помогут яйца, сыр, творог, мясо, рыба и бобовые.





«Кроме того, нельзя забывать про так называемые медленные углеводы, к которым относятся овсянка долгой варки, гречка, киноа, бобовые, цельнозерновой хлеб. Они, особенно в сочетании с белком, заряжают энергией на несколько часов», — отметила Залетова.

«Он действительно временно повышает бодрость и внимание, однако не заменяет полноценный сон. При регулярном употреблении поздно вечером кофеин может ухудшать качество ночного отдыха, даже если человек субъективно не замечает проблем с засыпанием», — пояснила врач.