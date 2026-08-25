Диетолог назвала продукты, которые помогут справиться с осенней сонливостью
Диетолог Залетова: жирная рыба поможет справиться с осенней сонливостью
Осенняя сонливость является нормальной физиологической реакцией организма на изменение внешних условий. Справиться с ней помогут тыквенные семечки, шпинат и жирная рыба. Об этом рассказала заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.
В разговоре с Москвой 24 эксперт пояснила, что из-за сокращения светового дня часто появляется ощущение разбитости, желание спать днем и общая вялость. Скорректировать такое состояние помогут яйца, сыр, творог, мясо, рыба и бобовые.
«Кроме того, нельзя забывать про так называемые медленные углеводы, к которым относятся овсянка долгой варки, гречка, киноа, бобовые, цельнозерновой хлеб. Они, особенно в сочетании с белком, заряжают энергией на несколько часов», — отметила Залетова.
Она также посоветовала не менее двух-трех раз в неделю употреблять жирную рыбу, а также печень, зеленые листовые овощи и цельнозерновые продукты. В осенний период стоит обратить внимание на тыквенные семечки, миндаль, шпинат и бобовые. Они богаты магнием, при дефиците которого человек чувствует усталость, раздражительность и плохо спит. А вот злоупотреблять кофе Залетова не рекомендует.
Тем временем врач-терапевт, диетолог «СМ-Клиники» Елена Устинова рассказала в беседе с RT, что кофе не стоит использовать как способ компенсировать хронический недосып.
«Он действительно временно повышает бодрость и внимание, однако не заменяет полноценный сон. При регулярном употреблении поздно вечером кофеин может ухудшать качество ночного отдыха, даже если человек субъективно не замечает проблем с засыпанием», — пояснила врач.
По ее словам, здоровым людям пить в день до 400 мг кофе, а беременным женщинам стоит ограничить потребление этого напитка до 200 мг в сутки.