«Убивает талию»: Диетолог развеяла миф о низкокалорийности арбуза

25 августа 2026, 18:11

Диетолог Мойсенко: фруктоза и глюкоза в арбузе вредят организму

Фото: iStock/marketlan

Многие россияне считают арбуз и дыню чуть ли не диетическим спасением, полагая, что за счет мочегонного эффекта и низкой калорийности (всего 30–40 ккал на 100 граммов) можно легко сбросить пару килограммов. Так ли это на самом деле?





Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» заявила, что именно в конце августа арбузы становятся главными врагами стройной фигуры, виновниками отеков и роста триглицеридов.





«Они содержат в избыточном количестве не только глюкозу, но и фруктозу, которая сегодня критикуется, потому что именно она виновна в высоком уровне триглицеридов, жировом гепатозе и инсулинорезистентности», — сказала она.

«Есть такой диагноз — лептинорезистентность. Лептин — это гормон насыщения. Когда фруктоза циркулирует в крови, мозг не считывает команду, что человек наелся. Желание есть растет, аппетит повышается — и в этом тоже виновата фруктоза», — предупредила Мойсенко.

«При низкой калорийности процент сахара очень высокий. Так бахчевые приводят к формированию новых жировых клеток печени и лишнему весу. Калорийность там 30–40 ккал, но итог плачевный. Поэтому я призываю к здравомыслию», — резюмировала специалист.