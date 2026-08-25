«Убивает талию»: Диетолог развеяла миф о низкокалорийности арбуза
Диетолог Мойсенко: фруктоза и глюкоза в арбузе вредят организму
Многие россияне считают арбуз и дыню чуть ли не диетическим спасением, полагая, что за счет мочегонного эффекта и низкой калорийности (всего 30–40 ккал на 100 граммов) можно легко сбросить пару килограммов. Так ли это на самом деле?
Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» заявила, что именно в конце августа арбузы становятся главными врагами стройной фигуры, виновниками отеков и роста триглицеридов.
«Они содержат в избыточном количестве не только глюкозу, но и фруктозу, которая сегодня критикуется, потому что именно она виновна в высоком уровне триглицеридов, жировом гепатозе и инсулинорезистентности», — сказала она.
По словам эксперта, фруктоза, в отличие от глюкозы, не может сразу уйти в клетку и дать энергию. Она циркулирует в крови и омывает структуры мозга, блокируя чувство насыщения.
«Есть такой диагноз — лептинорезистентность. Лептин — это гормон насыщения. Когда фруктоза циркулирует в крови, мозг не считывает команду, что человек наелся. Желание есть растет, аппетит повышается — и в этом тоже виновата фруктоза», — предупредила Мойсенко.
Особую опасность, по словам врача, перезревшие бахчевые представляют для людей с лишним весом.
«При низкой калорийности процент сахара очень высокий. Так бахчевые приводят к формированию новых жировых клеток печени и лишнему весу. Калорийность там 30–40 ккал, но итог плачевный. Поэтому я призываю к здравомыслию», — резюмировала специалист.