Диетолог рассказала, сколько можно съесть холодца в Новый год без вреда для здоровья
Диетолог Павлюк: на холодце не должно быть слоя жира
Новогодний стол сложно представить без заливного или холодца. Но как сделать так, чтобы любимое блюдо принесло только удовольствие и пользу, а не проблемы?
Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что в праздник холодца можно есть столько, сколько хочется, но делать это необходимо с умом.
«Бывает холодец прозрачный, красивый, заливной, а бывает со слоем жира сверху — вот это опасно», — предупредила она.
По словам эксперта, избыточное количество жиров в холодце стимулирует желудочно-кишечный тракт на выведение желчи и сока, что может спровоцировать панкреатит и другие болезни.
«Главный совет — готовить холодец самостоятельно из качественного нежирного мяса и не злоупотреблять им, особенно если есть проблемы с желчным пузырем или поджелудочной железой. Также могут быть соли тяжелых металлов в бульонах, что приведет к неприятным последствиям. Увлекаться не стоит, а лучше — сделать блюдо самому», — отметила Павлюк.