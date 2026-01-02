Диетолог рассказала, сколько можно съесть холодца в Новый год без вреда для здоровья

02 января 2026, 10:43

Диетолог Павлюк: на холодце не должно быть слоя жира

Фото: iStock/Oksana Chaun

Новогодний стол сложно представить без заливного или холодца. Но как сделать так, чтобы любимое блюдо принесло только удовольствие и пользу, а не проблемы?





Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что в праздник холодца можно есть столько, сколько хочется, но делать это необходимо с умом.





«Бывает холодец прозрачный, красивый, заливной, а бывает со слоем жира сверху — вот это опасно», — предупредила она.