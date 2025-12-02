«Мутная бурда»: Россиянам подсказали, как выбрать качественную красную икру
Эксперт Савельев: красную икру стоит покупать в проверенных магазинах
Важно выбирать исключительно маркированную красную икру, консервированную в стеклянные или жестяные банки. Об этом предупредил руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.
По его словам, ранее можно было легко проверить качество икры, положив несколько икринок на тарелку. Далее нужно было дунуть: покатились — хорошая икра, прилипли — плохая.
«Теперь все эти способы определения (по внешнему виду, запаху, консистенции, упаковке — ред.) не работают вообще. Технологический поток пищевой химии настолько стремителен, что эксперты со своими советами за ним не поспевают. Производство имитированной икры достигло такого уровня, что изощренный ихтиолог зависнет», — отметил Савельев в беседе с «Вечерней Москвой».
Он призвал приобретать деликатес в магазинах, где покупка фиксируется чеком. Качественной является красная икра, консервированная в стеклянные или жестяные банки, расфасованная в контейнеры или продаваемая на развес.
«Все остальное — мутная бурда», — заключил эксперт.
Тем временем пищевой технолог, доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса университета «Росбиотех» Дмитрий Быстров в беседе с «Москвой 24» посоветовал при покупке красной икры обратить внимание на икринки, которые не должны быть лопнувшими.
«Обычно для сохранения продукта и придания блеска используется растительное масло, но не вода — её добавление приводит к помутнению икринок и образованию жировых пятен на поверхности», — пояснил специалист.
Запах у икры должен быть приятным, а икринки — одинакового размера, подчеркнул Быстров.
Он порекомендовал покупать красную икру в проверенных сетевых магазинах, куда в случае обнаружения брака можно будет предъявить претензию.