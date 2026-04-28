Диетолог разрушила главный миф о вреде сладкого

Диетолог Соломатина: сладкое разрушает только в больших дозах

«Стало грустно — съешь пирожное». Это совет, который мы слышим с детства и который щедро тиражируют глянцевые журналы. Но что, если привычная «сахарная радость» — это ловушка, которая шаг за шагом разрушает вашу способность радоваться?





Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» объяснила, что наш мозг сформировался тысячи лет назад в условиях вечного дефицита. Тогда найти сладкое (дикий мед, спелый фрукт) или жирное было огромной удачей. Природа наградила нас мощной системой подкрепления: как только в организм попадала калорийная еда — мгновенно вырабатывались «гормоны радости». Мозг запоминал: «Вот оно, счастье! Надо есть это снова и как можно больше, чтобы выжить».





«Калорийная еда — это быстрая энергия. И это может дать сладкое. И как только оно попадало в организм, вырабатывались гормоны удовольствия. Мозг запоминал, что было хорошо, и побуждал нас снова искать такую же еду. Главное — запасать, съесть как можно больше, вдруг завтра не найдём. Эти рефлексы остались у нас до сих пор», — сказала она.

«Всё есть яд и всё — лекарство. В малых количествах сладость действительно может быть полезна: она дает быструю энергию, поднимает настроение, снимает тревогу. Особенно шоколад: он и сладкий, и жирный, в нём и магний, и антиоксиданты, и кофеин. Улучшается кровообращение. Но если "немножко" превращается в "много", картина меняется на противоположную», — поделилась Соломатина.

«Главный "гормон счастья" — серотонин — в подавляющем большинстве вырабатывается не в мозге, а в кишечнике. И то, как работают наши бактерии, напрямую определяет, насколько хорошо мы себя чувствуем. Когда мы едим чистый сахар или сок без мякоти (осветленный), мы подкармливаем не полезные бактерии, а их врагов — условно-патогенную флору. Она начинает активно размножаться, вызывая воспаление и разрушая нейроны головного мозга. Сосуды начинают хуже работать, мозг хуже кровоснабжается. Мы становимся более уставшими, раздражительными, не можем справиться с повседневными задачами», — отметила диетолог.