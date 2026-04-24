Диетолог раскрыла причину повышенного потоотделения по ночам
Диетолог Коллин Фогарти-Дрейпер заявила, что сильная потливость во сне нередко связана с внутренними процессами в организме. Об этом пишет HuffPost.
По ее словам, чаще с такой проблемой сталкиваются женщины. Врач объяснила это колебаниями гормонов, влияющих на терморегуляцию. Даже небольшие изменения уровня эстрогена и прогестерона могут вызвать ощущение «перегрева» и резкий прилив пота ночью.
Фогарти-Дрейпер добавила, что стресс усиливает неприятный симптом. Повышенный кортизол мешает нормальному сну и провоцирует чувство жара. Чтобы облегчить состояние, диетолог посоветовала держать в спальне прохладу, надевать легкую одежду и не допускать перегрева вечером. Она подчеркнула, что во время менопаузы терпеть такие приступы не стоит. Если ночной жар мешает отдыхать, нужно обратиться к врачу.
